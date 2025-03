Abruzzo24ore.tv - Scoperto traffico illecito di veicoli a Chieti: operazione della Polizia

- Ladi Stato diha smantellato un'organizzazione dedita al riciclaggio dirubati, denunciando numerosi individui coinvolti in attività illecite. Ladi Stato diha recentemente portato a termine un'importantecontro ildi, portando alla denuncia di diverse persone coinvolte in attività criminali legate al mercato nero delle auto. L'inchiesta ha rivelato un'organizzazione dedita al riciclaggio dirubati, con attività che includevano la falsificazione di documenti e targhe per esportazioni illecite. Le indagini hanno portato all'identificazione di numerosi individui accusati di truffe ai danni di commercianti, ottenendoe merci attraverso false rappresentazioni e successiva rivendita. Le operazionihanno portato al sequestro die al rinvio a giudizio di 24 persone coinvolte in queste attività illecite.