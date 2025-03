Abruzzo24ore.tv - Scoperta a Fossacesia: officina abusiva smaltiva rifiuti e cannibalizzava veicoli

Chieti - Due individui denunciati per gestione illecita dispeciali e cannibalizzazione di, con sequestro di beni e materiali. Un'operazione congiunta dei Carabinieri Forestali dei nuclei di Lanciano e Villa Santa Maria ha portato alla luce attività illecite in un capannone industriale situato a. Le indagini sono scaturite da una segnalazione della Ecolan spa, che aveva denunciato il conferimento illecito dispeciali nel circuito di raccolta deiurbani. Le verifiche hanno rivelato che la società coinvolta era responsabile di diverse irregolarità, tra cui la gestione illecita dipericolosi e non, attività di autoriparazionee smaltimento non autorizzato diindustriali. All'interno del capannone sono stati rinvenuti numerosi pezzi di ricambio usati, alcuni dei quali privi di certificazione e in condizioni non idonee a garantire la sicurezza dei