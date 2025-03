Secoloditalia.it - Scontro Trump-Zelensky, Meloni richiama unione e dialogo: l’Occidente non si divida. Ora un vertice con Usa, Ue e alleati

Leggi su Secoloditalia.it

Nei venti minuti nello Studio Ovale che hanno sconvolto il mondo, più che commentare e dichiarare esasperando divisioni e fazioni pro e contro, serviva un intervento di conciliazione: e Giorgialo ha fatto. Unoduro quello andato in scena ieri sera alla Casa Bianca tra, decisamente inatteso per il contesto dialogante che si era venuto a creare nelle ore immediatamente precedenti, in seguito al quale la premier ha esortato all’unità: «È necessario un immediatotra Stati Uniti, Stati europei eper parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall’Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro. È la proposta che l’Italia intende fare ai suoi partner nelle prossime ore».