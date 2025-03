Ilfattoquotidiano.it - Scontro Trump-Zelensky, l’Ue tra due fuochi: a Bruxelles serve il coraggio di prendere posizione nei vertici del 2 e 6 marzo

La Cnn lo ha già definito “il momento più importante della guerra in Ucraina dall’invasione della Russia” e in effettiloche si è consumato alla Casa Bianca tra Donalde Volodymyrrischia di diventare un punto di svolta dagli esiti, però, ancora tutti da conoscere. Mentre nello Studio Ovale la temperatura saliva a livelli mai visti nella storia moderna tra due Paesi che si definiscono, o che si sono definiti fino a poche settimane fa, “alleati”, al di là dell’Atlantico, a, è invece calato il gelo., dal punto di vista dei leader Ue, è un presidente Usa da gestire, in un gioco di equilibri tra l’interesse comunitario e la necessità di non arrivare a fratture insanabili con Washington. Vale per le minacce sui dazi che non risparmiano anche l’alleato europeo, così come per il dossier Ucraina, sul quale la rottura con la precedente amministrazione è evidente.