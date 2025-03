Ilrestodelcarlino.it - Scontro per Brando. La mamma del piccolo:: "Fuggiti dalle violenze". Il padre: "Solo fango"

"Un’autentica campagna del". Sono le parole indignate di undisperato, quelle con cui Rubens Gardelli respinge al mittente le accuse dirivoltegli ieri dalla moglie Katherine, che nel luglio del 2023 ha lasciato la casa di famiglia a Forlì, per far rientro in Guatemala, suo paese natale, portando con sé il, figlio della coppia, all’epoca di due anni appena. "Con l’inganno", dice l’imprenditore forlivese che da maggio non vede ilnemmeno a distanza. Ieri i legali italiani della moglie di Rubens – l’avvocato Angela Speranza Russo e il collega Emilio Malaspina, dello Studio Legale Tutela Donne, del Foro di Roma –, hanno reso noto che il tribunale guatemalteco ha rigettato la richiesta di rimpatrio di, disposta dal Tribunale italiano su istanza del