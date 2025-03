Ilrestodelcarlino.it - Scontro diretto. Brisighella-Faventia. Derby a Porto Fuori

Con una giornata intera ancora da recuperare e la pioggia incombente, la Seconda Categoria si appresta a vivere il suo weekend. Intanto, nel recupero della 14ª giornata (del girone M) di giovedì sera, intanto, hanno pareggiato 1-1 il Bagnara e la Riolese di Xhuljan Xheka (nella foto) in gol rispettivamente con Calzone (9’ st) e Rivola (20’ pt). Le due formazioni restano comunque nella zona calda. I primi della classe, gli imolesi della Stella Azzurra Zolino, che difendono 8 punti di vantaggio, sono impegnati oggi pomeriggio a Faenza contro il San Rocco, che a sua volta, vuol rientrare nel giro playoff. Le immediate inseguitrici,e Vis, però si affrontano nelloal ’Sangiorgi’ a tutto vantaggio della Stella Azzurra. Nel girone N, trasferta non agevole per la capolista Polisportiva 2000, impegnata neldima i fari sono puntati oggi su Ponte Nuovo dove i locali ospitano la lanciatissima Stella Rossa, seconda ad appena 3 punti dalla vetta.