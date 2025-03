Puntomagazine.it - Scontro alla Casa Bianca: Trump e Zelenskyy litigano, i leader europei difendono l’Ucraina

. Tensione alle stelle: l’incontro trasi trasforma in un duro confronto, mentre l’Europa si schiera con KievIl 28 febbraio 2025, un incontrotra il presidente degli Stati Uniti Donalde il presidente ucraino Volodymyrdegenera in un acceso, suscitando sorpresa e preoccupazione tra i.L’incontro, inizialmente programmato per discutere di un accordo sulle risorse minerarie e delle strategie per la pace in Ucraina, si è concluso bruscamente senza una conferenza stampa congiunta né la firma dell’accordo previsto.Durante la riunione,ha accusatodi essere irrispettoso e di non impegnarsi adeguatamente nei negoziati di pace, affermando che ilucraino stava “giocando d’azzardo con milioni di vite” e rischiando una possibile Terza Guerra Mondiale.