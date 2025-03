Lanazione.it - Scontri fra ultras in autostrada. Il Viminale vieta la trasferte ai tifosi della Lucchese per 4 mesi

Costano cari a tutta la tifoseria rossonera glidi domenica scorsa intrae quelli del Perugia. Ieri ilha preso la decisione dire per quattro– quindi da qui alla fine del campionato, eventuali spareggi compresi – leaie a quelli del Perugia. Lo specifico provvedimento disposto dal Ministero dell’Interno è la diretta conseguenza deglidi domenica scorsa fra le due opposte tifoserie nei pressi dell’area di servizio Versilia sulla A12. Lanon potrà dunque contare sull’appoggio dei propriin occasionedi Pescara di venerdì prossimo, Legnago (22 marzo), Pontedera (5 aprile) e Arezzo (21 aprile), più gli eventuali spareggi al termineregular season. I violentisi erano verificati nel pomeriggio intorno alle 16, quando i due gruppi si sono incrociati nell’area dell’area di servizio in direzione Genova, poiché entrambe le tifoserie erano dirette in Liguria: laperché impegnata contro il Sestri Levante, il Perugia con l’Entella Chiavari.