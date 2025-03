Secoloditalia.it - Scontri a Bologna tra antagonisti universitari e polizia. Bernini li incalza: “Protestano? Abbiamo dato fondi da record”

Leggi su Secoloditalia.it

Nuove tensioni al centro di, dove i collettivi studenteschihanno organizzato un corteo non autorizzato, per poi scontrarsi con le forze dell’ordine. Inizialmente i manifestanti si sono radunati sotto il Portico dei Servi, prima di spostarsi in via Guerrazzi. In quel momento, gli agenti dellasi sono schierati in assetto anti-sommossa per evitare l’irruzione alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di, svoltasi nell’aula magna della chiesa di Santa Lucia in via Castiglione. La Questura bolognese ha sottolineato che il corteo non è stato autorizzato, infatti laè stata costretta a compiere alcune cariche di alleggerimento sui manifestanti, in particolar modo verso i collettividi Cambiare Rotta, Cua, Luna e Giovani Palestinesi.