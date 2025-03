Quotidiano.net - Sciopero nazionale dell'autotrasporto merci: protesta ad oltranza

L'Usb ha proclamato lodi tutti i lavoratori, che dicono sarà "immediato". "È stata inviata una prima richiesta di incontro al ministero dei Trasporti ed al ministero sul Lavoro, senza alcun riscontro sino ad ora - si legge in una nota -. Di conseguenza i lavoratori hanno deciso di entrare in, con un'articolazione in base all'adesione territoriale. Losarà ad, e sarà mantenuto sino a una convocazione da parte dei ministeri competenti per discuteree problematiche".