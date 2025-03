Quotidiano.net - Sciopero dei camionisti dell’Usb: “Sarà a oltranza finché i ministeri non ci convocano”

Roma, 1 marzo 2025 - Proclamato lonazionale deidell'Unione sindacale di base (Usb), che"anon saranno convocati per un incontro con idei Trasporti e del Lavoro. A quanto si apprende, più della metà degli aderenti dovrebbero essere autisti del comparto alimentare, e che dunque trasportano merci che vanno a rifornire i supermercati e botteghe. "Da anni la categoria soffre l'abbandono da parte delle istituzioni e la noncuranza da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl, di cui l'ultimo rinnovo non ha garantito nessuna delle tutele richieste dei lavoratori che da decenni sono sempre le stesse come la tutela delle patenti professionali, il miglioramento delle condizioni economiche e maggiori investimenti sulla sicurezza e sugli aggiornamenti professionali", si legge nella nota dell'Usb.