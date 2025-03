Oasport.it - Sci di fondo, uno stoico Pellegrino lotta per la medaglia ed è 5° nello skiathlon iridato dietro i norvegesi

A Trondheim, in Norvegia, sede dei Mondiali 2025 di sci nordico, per quanto concerne lo sci diè stato il giorno dello20 km maschile, con Federicoche, dopo l’argento nella sprint tl, ha sfiorato il podio, giungendo quinto nella gara vinta ancora dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo.Tripudio norvegese con quattro atleti ai primi quattro posti: la volata conclusiva viene dominata da Johannes Hoesflot Klaebo, che bissa l’oro della sprint e vince il titoloanche nella 1 km tc+10 km tl in 44’22?3, mettendo in riga il gruppetto di una decina di unità giunto compatto al rettilineo conclusivo.Alle sue spalle è volata a quattro per le altre due medaglie: serve il fotofinish per assegnare la piazza d’onore al norvegese Martin Loewstroem Nyenget, che brucia per una questione di centimetri il connazionale Harald Oestberg Amundsen, terzo, con i due che vengono accreditati dello stesso tempo al decimo, a 1?4 dalla vetta.