Sci di fondo oggi in tv, Mondiali 2025: orari skiathlon maschile, programma, tv, streaming, italiani in gara

Cominciano le gare distance a Trondheim, dove riprendono in grande stile idi sci di. Dopo gli ori di Jonna Sundling nella sprint femminile e di Johannes Hoesflot Klaebo in quella, è tempo di dedicarsi allain tema di uomini.Per l’Italia ritorna in scena Federico Pellegrino, che può già fregiarsi di una medaglia avendo portato a casa l’argento nella competizione più veloce. Chiaramente molto meno facile il compito nellasulle due tecniche, nella quale è affiancato in casa Italia da Elia Barp, Davide Graz e Simone Daprà, con soprattutto i primi due in cerca di un buon risultato. Rimane però una domanda: ci sarà qualcuno in grado di fermare lo squadrone norge? 102 i fondisti al via.Ladeidi Trondheimsi disputeràdalle ore 14:00.