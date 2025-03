Sci di fondo Mondiali Trondheim 2025 | Klaebo serve il bis nella skiathlon Pellegrino sfiora la medaglia ma è quinto al fotofinish

Leggi su Sportface.it

il bis Johannes Høsflote si prende lad’oro anchemaschile di, dove sono in scena i Campionatidi sci nordico. Dopo la vittoria di due giorni fasprint, il fuoriclasse di Oslo continua ad arricchire il proprio palmares con l’undicesimo titolo iridato della carriera in questa prima edizione mondiale della10+10, con i primi 10 km in tecnica classica e i secondi 10 in tecnica libera (a metà gara il cambio dei materiali). Podio tutto norvegese, perché insieme avanno anell’ordine anche Martin Løwstrøm Nyenget e Harald Østberg Amundsen.L’arrivo è stato emozionante, perché alle spalle del vincitore erano in quattro a giocarsi due medaglie: purtroppo non è riuscito il capolavoro a Federico, punito dalper due centesimi e che deve così accontentarsi di un comunque splendidoposto.