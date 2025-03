Oasport.it - Sci di fondo, Mondiali Trondheim 2025. Identikit Skiathlon maschile. Solo Petter Northug ha saputo vincerlo 2 volte

Nello sci di, il terzo dei dodici titoli assegnati aidisarà quello dello. La gara avrà luogo sabato 1 marzo e incoronerà un Campione del Mondo per la XII volta. Infatti, la competizione è stata inserita nel programma della manifestazione iridata a partire dal 2003.Va però rimarcato come, in questo, si torni al passato. La discussa equiparazione delle distanze fra i due sessi comporta che lovada in scena su un percorso di 20 km (10 in alternato + 10 a skating). La situazione si era verificatanel 2003, dopodiché dal 2005 al 2023 si è gareggiato sui 30 km (15+15).A oggi, dieci diversi atleti, provenienti da sei differenti nazioni, hannovincere lomondiale. Fra di essi non c’è alcun italiano. Il primatista in tema di successi è il norvegese, impostosi per 2