Sci alpino CdM donne | prima vittoria in carriera per Aicher a Kvitfjell Brignone 4ª

Emmaregina di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024/2025. La tedesca conquista lainin Coppa del Mondo nella seconda delle due discese sul tracciato norvegese. La classe 2003 nata a Sundsvall (Svezia) batte di tre centesimi la statunitense Lauren Macuga fermando il cronometro sul tempo di 1’31”69. In terza posizione c’è la vincitrice della scorsa discesa Cornelia Huetter (+0”19). Nuovamente tre azzurre ai piedi del podio. Federica4ª a 0”33 davanti a Laura Pirovano, 5ª a 0”34, e Sofia Goggia, 6ª a 0”36. La valdostana, oro in gigante ai Mondiali di Saalbach, si è detta soddisfatta della sua prestazione: “Ho provato a fare il massimo e rispetto a ieri qualcosa mi è riuscita meglio, altro meno bene. Ma in ogni caso sono contenta di questi due giorni, ho sciato bene e sono cresciuta tantissimo in queste condizioni che non erano le mie preferite.