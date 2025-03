Schlein e i malumori riformisti Malpezzi | Non voterò mai contro il Jobs act Sostenere l’Ucraina significa sostenere l’Europa – L’intervista

Leggi su Open.online

È uno dei temi più divisivi all’interno del Partito Democratico, un autentico “odi et amo”: c’è chi lo ama, chi lo critica, e chi addirittura si è ricreduto. IlAct, la riforma che tra il 2014 e il 2016 ha ridisegnato il mercato del lavoro italiano sotto la guida del governo Renzi, torna a infiammare il dibattito interno ai dem. Giovedì 27 febbraio, durante la Direzione nazionale del partito, la segretaria Ellyha annunciato che il Pd sosterrà il referendumquella legge, lanciato dalla Cgil. Una posizione ferma, che ha creato qualche malumore tra i, che difendono una riforma voluta proprio da quello che allora era il segretario del Pd. Il referendum, per cui i cittadini saranno chiamati alle urne (in una data tra il 15 aprile e 15 giugno) pone cinque quesiti: quattro sul mercato del lavoro e uno sulla legge che regola la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri.