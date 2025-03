Scherma CdM | sciabola azzurra a Roma per prime tappe del nuovo corso

Leggi su Sportface.it

Lariparte da. I ragazzi, impegnati settimana prossima a Padova, e le ragazze, a Heraklion, nel prossimo weekend, si sono ritrovati al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti per allenarsi in vista delledi Coppa del Mondo del. L’allenamento è stato guidato dal ct Andrea Terenzio per il settore maschile e Andrea Aquili a capo del gruppo femminile. Sia per Terenzio che per Aquili, del resto, non c’è stato certo bisogno di presentazioni. Il neo responsabile dellamaschile, infatti, ha vissuto per anni lo staff della Nazionale italiana assoluta prima di diventare ct dell’Ucraina che ha trionfato all’Olimpiade di Parigi con la squadra delle donne. Ancora più recente, anzi attuale, l’esperienzadelct delletrici Andrea Aquili, che nell’ultimo triennio ha ricoperto l’incarico di referente per il settore femminile.