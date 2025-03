Ilgiorno.it - Scarsa igiene e sicurezza sul lavoro. Ventimila euro di multa a un bar

sul. Circostanze costate alla titolare di un bar nel centro del paese 20miladie la sospensione dell’attività finché non sarà messa in regola. A notificare i provvedimenti sono stati i carabinieri della stazione di San Zeno (Compagnia di Brescia) nelle scorse ore impegnati in alcuni controlli a tappeto durante i quali sono anche stati identificati anche numerosi pregiudicati. Tra loro, parecchi assuntori abituali di stupefacenti segnalati alla Prefettura. L’operazione mirava a prevenire la frequentazione dei locali pubblici da parte di personaggi già noti alle forze dell’ordine. Alle ispezioni hanno partecipato anche i tecnici specializzati del Nas e del Nil di Brescia.