Inter-news.it - Scarnecchia: «Napoli-Inter? Occhio all’Atalanta, ha un fattore in più!»

Leggi su Inter-news.it

, che domani si affronteranno in campionato, sono in piena lotta scudetto. Ma Robertopone l’attenzione anche sull’Atalanta, ricordandone il potenziale.CORSA A TRE – Roberto, ospite di Radio Sportiva, dichiara: «Vedoe Atalanta in piena lotta scudetto. Quella di Gianpiero Gasperini è quella che vedo più squadra tra tutte e tre. Conta un po’ di più il gruppo e non il singolo, cosa che risulta molto importante nella fase finale del campionato in cui subentra la stanchezza. Verso la fine si annebbia la vista e perdi di vista il gruppo per pensare di più a te stesso. L’importanza di avere il gruppo unito verso la fine diventa fondamentale per arrivare al traguardo vincente. Quindi per me l’Atalanta è assolutamente in corsa per vincere lo scudetto».