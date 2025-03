Ilgiorno.it - Scappano all’alt dei vigili. Inseguiti, presi e arrestati

Leggi su Ilgiorno.it

Il conducente ha fatto finta di fermarsi, salvo poi scappare alla polizia locale. Così, qualche minuto dopo le 11 di ieri, è scattato un inseguimento che si è concluso con l’arresto di due romeni di 20 e 22 anni per resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito, duemotociclisti, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno deciso di dare l’alt a una macchina con targa romena in via Spadolini, nella prima periferia sud della città; l’autista ha inizialmente assecondato la richiesta, per poi premere il piede sull’acceleratore. A quel punto, i due agenti hanno attivato sirena e lampeggiante e hanno iniziato a tallonare il veicolo, che ha imboccato contromano una strada a senso unico; all’incrocio tra via Ripamonti e via Rutilia, i motociclisti sono riusciti a interrompere la fuga e ad ammanettare i due.