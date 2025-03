Rompipallone.it - Scandalo Turchia: Mourinho non ci sta, arrivano le foto social che lo incastrano!

Leggi su Rompipallone.it

Le polemiche non si placano nel campionato turco, scoppia un altrodopo gli ultimi avvenimenti. La squadra che sta dominando il calcio turco in questa stagione è sicuramente il Galatasaray di Oklan Buruk. I giallorossi hanno vinto 20 gare su 24 in campionato e sono ancora imbattuti. Tuttavia, alle spalle di Osimhen, Mertens e compagni, c’è il Fenerbahce di, che crede ancora nella rimonta.Anche l’altra squadra di Istambul, infatti, sta disputando un’ottima stagione ed è distante 6 punti dalla vetta. A differenza del Galatasaray, però, i gialloverdi saranno ancora impegnati in Europa League, competizione nella quale affronterà il Rangers agli ottavi di finale. Nel frattempo, lo Special One non sarà in panchina in campionato, ma il caso è più complicato del previsto.Squalifica, il commissario della commissione è tifoso del GalatasarayJosèè stato squalificato per quattro giornate dopo le dichiarazioni rilasciate al termine del derby di Istanbul: “Sulla panchina del Galatasaray saltavano come scimmie per proteste“, questa la frase incriminata.