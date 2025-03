Dayitalianews.com - Scampia, il marito crede che la moglie abbia un amante e la perseguita con altre 6 persone: 7 arresti

Leggi su Dayitalianews.com

Ilche laha una relazione extraconiugale e laassieme ad. A scatenare il tutto, la folle gelosia delche sospettava una relazione extraconiugale della; per questo una donna disarebbe statata dale dasei.La nota della Questura di NapoliGli investigatori, hanno diffuso una nota tramite la Questura di Napoli, nella quale si legge che la donna “sarebbe stata sottoposta a plurime condotte moleste e minacciose”, che “ingeneravano nella vittima un profondo stato di ansia e di paura per sé e per i propri figli”. Le vessazioni sarebbero “culminate in una rapina e in una violazione del domicilio subite dalla persona offesa, di cui si sospettava una relazione extraconiugale”. Sette learrestateLa polizia ha arrestato 7(Napoli) che avrebbero minacciato e rapinato una donna,di uno di loro.