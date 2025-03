Lanazione.it - Sbarca al Manzoni di Pontremoli lo spettacolo ’Mea domina’

Leggi su Lanazione.it

Donna angelo oppure no? Unoteatrale svelerà il mistero. Appuntamento domani, alle ore 17.30, al teatrodi, con lo‘Mea, un testo scritto a quattro mani da Elia Fiorentini e Armanda Taddei, presentato già sei volte dall’estate scorsa nel territorio provinciale. Ieri è stato presentato al Centro Icaro di Costamala (Licciana Nardi) e sono in programma altre date per l’estate prossima. Il titolo richiama l’amore dell’uomo per la donna angelo del Dolce Stil Novo, ma il testo lo connota invece quasi in un’ottica negativa, distaccandosi da quegli aspetti aurei che naturalmente ci verrebbero in mente. Il testo, pur nella sua ricca vena comica, solletica amaramente la mente dello spettatore che potrà vedere rappresentata la pericolosità della dedizione rivolta non alla donna angelo, ma a un’altra figura alla quale si è dediti per natura.