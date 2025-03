Sport.quotidiano.net - Sassuolo Un big match dal sapore di A

di Stefano Foglianill pari del Druso rianima solo in parte lo Spezia, che resta attardato tanto rispetto alquanto al Pisa e oggi si mette in poltrona, ma in posizione parecchio scomoda, a vedere cosa combinanoe Pisa sul prato del Mapei Stadium (gara in modalità ’free’ su Dazn, ’invasione’ di tifosi toscani, ne sono attesi seimila). Da dove, complice anche il pari spezzino per 1-1 contro il Sudtirol, passa molto di quel che verrà anche se Grosso, alla vigilia non sembrava farci troppo caso. "Conosciamo il contesto e gli scenari, aggiungere altro non credo possa aiutare, perché si tratta di aiutarci da soli, e prepararci a fare il meglio che possiamo, riempiendo una partita difficile dopo la quale il percorso sarà comunque lungo", dice Grosso, che non viene meno al clichè che lo vuole consapevole del tanto che si sta facendo e altrettanto consapevole del tanto che c’è ancora da fare.