Sport.quotidiano.net - Sassuolo Pisa 1-0: Moro decide la partita. Nerazzurri, buona prova ma non basta

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 1 marzo 2025 - Non riesce l'impresa della squadra di Inzaghi. I neroverdi creano diverse occasioni e colpiscono un palo con Doig, ma are è, mentre ilfatica a concretizzare le proprie ripartenze. Nel secondo tempo gli ospiti alzano il ritmo, ma Moldovan e la poca precisione sotto porta negano il pari. I tre punti permettono aldi consolidare la propria posizione, mentre ilesce a mani vuote nonostante unadavanti ai propri 7000 sostenitori. PRIMO TEMPO – Attacca subito ilcon Berardi che, al 3?, guadagna un calcio d’angolo su conclusione intercettata e deviata da Angori. Risponde ilal 6? con una incursione di Sernicola che mette in mezzo, ma prima Moldovan e poi la difesa respingono in angolo su conclusione di Tramoni. Dal secondo corner di fila Canestrelli di testa manda alto.