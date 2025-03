Biccy.it - Sarah Toscano risponde al gossip su Matteo Berrettini e fa una gaffe su Topo Gigio

Leggi su Biccy.it

hanno avuto un flirt? La risposta è no (lei ha compiuto 19 anni da pochi mesi, lui è un decennio più navigato), ma ilnon è del tutto infondato. Tutto è nato quando durante la settimana sanremese la cantante,ndo a una domanda su lui, ha confessato di amarlo. Lui ha letto e risposto: “Dice così perché non mi conosce” e lei a sua volta ha replicato: “Si può sempre rimediare!“.Dopo questo scambio di battute, i due hanno iniziato a seguirsi su Instagram, ma chi si aspettava un risvolto romantico rimarrà deluso: tra loro non è successo nulla. “Io fidanzata? Ma magari! Con? Ma magari! Nel corso delle varie interviste mi hanno sempre chiesto di lui perché anche io gioco a tennis e nel corso di un’intervista ho risposto che lo amavo. Ma non esageriamo, sarebbe bello per entrambi, ma la nostra conversazione è rimasta lì“.