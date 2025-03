Oasport.it - Sara Thaler dà speranza allo sci alpino italiano: bronzo in superG ai Mondiali juniores

L’Italia conquista la prima medaglia aidi sciin corso di svolgimento a Tarvisio. A salire sul podio è, che conquista ilnelfemminile, suo primo podio iridato della carriera. Si tratta della quattordicesima medaglia azzurra nella specialità, il terzo consecutivo dopo quelli di Alice Calaba nel 2023 e Verena Gasslitter nel 2016.Ancora una medaglia d’oro al femminile per la Svizzera, che, dopo il successo di Grob in discesa, è arrivato quello odierno indi Jasmin Mathis, che ha trionfato con 27 centesimi di vantaggio sull’austriaca Leonie Zegg, che si prende l’argento. Terzo posto come detto per, con l’azzurra staccata di 29 centesimi dalla vetta.Quarta la francese Garance Meyer (+0.51), che ha preceduto la svizzera Stefanie Grob (+0.