Inter-news.it - Santon svela: «Sono stato vicino al Napoli. Inter, due frecce!»

Leggi su Inter-news.it

Davide, ex calciatore dell’, ha raccontato un retroscena relativo a un suo possibile approdo alsvariate stagioni fa. Poi un commento sul big match tra le prime due in classifica.IL RAGIONAMENTO – Davidevenuto alle frequenze di Radio Kiss Kisssu due tematiche principali legate a. Innanzitutto il tema legato al suo possibile passaggio alquasi dieci anni fa, mancato per un soffio: «moltoal. Era nel 2016, quandoaccadute diverse cose e la mia condizione fisica non era al massimo. Io avevo già parlato con Maurizio Sarri, era tutto fatto. sarebbebello».analizza il big match traLA CONSIDERAZIONE –ha poi proseguito esprimendosi sulla sfida dello Stadio Diego Armando Maradona tra