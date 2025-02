Internews24.com - Santon analizza: «Dumfries e Dimarco sono sempre pericolosi». Poi svela il retroscena di mercato sul Napoli

di Redazione: «». Poiildisul: le parole dell’ex InterIntervistato da Kiss Kiss, l’ex terzino dell’Inter, Davide, ha parlato così in vista del match di domani tra i nerazzurri e ilal Maradona, soffermandosi sugli esterni di entrambe le squadre.SU– «Gli esterni dell’Intermolto; Denzelè uno di quei giocatori che stanell’area di rigore e crea grandi pericoli, Federicocon le sue incursioni sull’out sinistro èpericoloso e tiene in costante apprensione la difesa avversaria».SU SPINAZZOLA – «Quando citanti infortuni perdi fiducia in te stesso, e riacquistarla èdifficile. Ne so qualcosa perché anche la mia carriera è stata costellata da infortuni, ho giocato insieme a Spinazzola emolto contento che si sia ritrovato, ho giocato con lui e mi piace come giocatore e come persona».