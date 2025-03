Lanazione.it - Santarelli, eredità di maestro

Leggi su Lanazione.it

Umbertoè stato certamente un educatore e divulgatore di grande spessore, un raffinato giurista ammirato dagli studenti per il rigore scientifico e per la brillantezza dell’esposizione dall’impronta toscana. Ma non è stato solo per oltre trent’anni un docente di Storia del Diritto e preside della Facoltà di Giurisprudenza a Pisa. Ha infatti vissuto ed ha raccontato, in saggi ed articoli, ciò che ha insegnato ed osservato, collaborando con le più svariate testate nazionali come Avvenire, Toscana Oggi, il Gazzettino, Il Sole 24 ore e L’Osservatore Romano. Raccolti nel volume "Un professore innamorato del giornalismo" (pagine 736, euro 25) pubblicato da Edizioni Toscana Oggi, grazie al lavoro della moglie Rosy e dei figli che hanno contribuito a selezionare gli oltre 1260 editoriali firmati dal 1965 al 2012.