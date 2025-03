Ilrestodelcarlino.it - Sanpaimola, attacco alla capolista. Il Solarolo cerca punti pesanti

Si giocano domani, alle 14.30, le partite della 27esima giornata (decima del girone di ritorno) nel campionato di Eccellenza.fine della ‘stagione regolare’ mancano 8 turni. Il campo centrale è il ‘Buscaroli’ di Conselice dove ilospita la prima della classe.-Tropical Coriano. È l’assalto. Gli ultimi due successi consecutivi hanno proiettato la formazione di San Patrizio al sesto posto con 37, a +7 sulla zona playout. La squadra rossoblù è in salute. Il Tropical invece (1 punto nelle ultime 2 giornate) è annunciato in frenata e, dopo una lunga fuga in solitaria, si è fatto raggiungere in vetta dal Mezzolara. Gambettola-. Le ultime 3 vittorie consecutive, unite ai 4 precedenti pareggi, hanno riportato i biancorossi fuori dzona pericolo, ovvero al 10° posto con 33, a +3 sui playout.