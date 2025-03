Ilgiorno.it - Sannazzaro de’ Burgondi, incendio nella cava: ignoti danno alle fiamme un escavatore

de'(Pavia), 1 marzo 2025 – Il mezzo non è stato completamente distrutto d, ma è stato comunque parzialmente danneggiato. È di natura quasi certamente dolosa l'di un estore in unain via Po (la Sp28) ade'. I vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Voghera, competente per il territorio della B ass a Lomellina, sono intervenutiserata di ieri, venerdì 28 febbraio, verso le 22. L’indaginedi inerti, l'non si è propagato ed è rimasto limitato al costoso mezzo da lavoro, che è stato danneggiato dcomunque domate in breve dai vigili del fuoco. Appena terminata la fase dello spegnimento, è subito stato effettuato il primo sopralluogo per chiarire la natura dell'accaduto.