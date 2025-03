Quotidiano.net - San Davide: Il Santo Celebrato il 1 Marzo

Chi era San? Sannacque in una famiglia nobile in Galles e fin da giovane mostrò un forte desiderio di vita religiosa. Fondò numerosi monasteri in tutta la Gran Bretagna, seguendo una regola monastica austera. Era noto per la sua eloquenza e la capacità di predicare, che attirava molti seguaci. Sanè spesso raffigurato con una colomba sulla spalla, simbolo dello Spiritoche lo guidava. Il percorso verso la santità La canonizzazione di Sanavvenne nel XII secolo, quando Papa Callisto II lo dichiarò. La sua vita dedicata alla carità, alla preghiera e ai miracoli furono fondamentali per il riconoscimento della sua santità. Tra i miracoli attribuiti a San, si racconta che durante un sermone, il suolo sotto di lui si sollevò formando una collina, permettendo a tutti di vederlo e sentirlo meglio.