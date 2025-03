Iltempo.it - Salvini tuona: “È l'ora della pace. Lavoriamo con gli Usa per evitare la guerra mondiale”

“Obiettivo, basta con questa! Forza Donald Trump”. Sono queste le parole che ha usato ieri Matteo, leaderLega e vicepremier, nel commentare il video dello scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. E oggi il ministro dei Trasporti si esprime nuovamente sul temain Ucraina, dicendo in particolare un secco no a chi vuole spedire dei soldati italiani al fronte di battaglia tra Kiev e la Russia: “Dopo tre anni die centinaia di migliaia di morti, è giunta l'ora. E se a Bruxelles qualcuno ancora usa toni bellici, come quasi tutti i ‘giornalisti' italiani (con poche valorose eccezioni), l'Italia ha il diritto e il dovere di lavorare, insieme agli Stati Uniti e a tutti quelli che con tenacia e coraggio cercano diuna Terza, per restituire ai nostri figli un futuro die prosperità”.