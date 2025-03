Salvini senza freni dopo l’umiliazione di Zelensky | Viva Trump abbasso l’Ue e Macron E rilancia la corsa in Romania del filorusso Georgescu

Leggi su Open.online

il litigio in diretta tv mondiale tra il presidente degli Usa Donalde il suo omologo ucraino Volodymyr, è rottura flagrante tra Usa e Ucraina. Sulla guerra con la Russiapare sempre più allineato alle posizioni di Vladimir Putin. Un’intesa ritrovata di cui pare entusiasta il vicepremier Matteo. Il primo segnale è già arrivato ieri. Nonappena terminato l’incontro tra i due leader alla Casa Bianca il segretario della Lega ha pubblicato il video in cuizittisceaccusandolo di essere «irrispettoso» e di «giocare con la terza guerra mondiale» con l’inequivocabile sottotesto: «Obiettivo PACE, basta con questa guerra! Forza #». View this post on Instagram A post shared by Matteo(@matteoofficial)Soldati italiani in Ucraina? «No grazie»Oggi,va più in dettaglio e ribadisce la propria posizione su X.