Iltempo.it - Salvini: “L'Ue è bellicista”, cosa risponde Tajani: sono scintille sull'Ucraina

Lo scontro di ieri nello studio ovale, alla Casa Bianca, con gli attacchi di Donald Trump (e del vice JD Vance) a Volodymyr Zelensky, trova letture del tutto opposte tra le due forze di maggioranza italiane che esprimono i vicepremier, la Lega di Matteoe Forza Italia, guidata dal ministro degli Esteri, Antonio. Per il primo non bisogna avere esitazioni, schierandosi con il tycoon Usa, perché «dopo tre anni di guerra e centinaia di migliaia di morti, è giunta l'ora della pace»,invece chiarisce di voler restare ancorato alla Ue: «Noi di FI crediamo in un'Europa forte ed unita e lo riaffermeremo al congresso del Partito popolare europeo a Valencia». Il leader leghista insiste, invitando a guardare al di là dell'Atlantico. «Lavorare insieme agli Stati Uniti e a tutti quelli che con tenacia e coraggio cercano di evitare una Terza Guerra Mondiale», chiede il ministro delle Infrastrutture, prendendosela con «qualcuno che a Bruxelles ancora usa toni bellici, come quasi tutti i ‘giornalisti' italiani».