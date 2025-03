Quotidiano.net - Salvini e la Lega: “Viva Trump”. Tensione con Forza Italia: “Mantenere la calma”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 marzo 2025 – Centrodestra diviso sullo scontro tra il presidente americano Donalde il leader ucraino Volodymyr Zelensky. “A Bruxelles qualcuno usa ancora toni bellici, l'ha il diritto e il dovere di lavorare per la pace con gli Stati Uniti e con tutti quelli che con tenacia e coraggio cercano di evitare una Terza Guerra Mondiale”, dice il leghista (e vicepremier) Matteo. “Sappiamo che è affascinato da. Ma bisognala, evitare che scoppi laUsa-Ue e sostenere Zelensky. Le tifoserie non vanno bene”, replica il portavoce di Fi Raffaele Nevi. Ma la controreplica della, che attacca von der Leyen come esponente del Ppe, arriva immediata: “Porta l'Ue nel burrone,!”. Paolo Formentini, deputato e responsabile del dipartimento Esteri della, non ha usato mezzi termini: "Lainvocata da FI è impersonata dalla loro cara Ursula Von der Leyen che sta portando l'e l'intera Europa nel burrone.