Salvini | Chi ha paura di Trump non ha capito nulla Se mettiamo il futuro dell’Italia in mano a Macron ci suicidiamo

“Stavo leggendo di come garbatamenteha accolto Zelensky, gli ha detto non non scherzare con la terza guerra mondiale, o chiudiamo con la guerra o sei fuori e senza le nostre armi voi sareste durati 15 giorni, quindi probabilmente non è quello che le scuole di diplomazia hanno insegnato a migliaia di corsisti nell’arco del tempo, però probabilmente, se con un certo approccio non ha funzionato, con un approccio più strong il risultato arriva a casa”. Così il vicepremier Matteo, al Forum in Masseria 2025 intervistato da Bruno Vespa. “Adesso mi vedo già le anime belle – continua il leader della Lega – come come si permette di trattare l’eroico Zelensky così e cosà. Se la guerra finisce, ripeto. hanno dato sulla fiducia il Nobel per la pace a Obama per meriti ancora da indagare. se riesce a porre fine ai conflitti fra Israele e Medio Oriente e fra Russia e Ucraina.