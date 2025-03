Lanazione.it - Salvati dal mare, 11 migranti nei centri d’accoglienza

Arezzo, 1 marzo 2025 – Sono sbarcati 112dalla Ocean Viking a Livorno e 11 di loro sono già arrivati in provincia di Arezzo. Nessuno di loro è stato smistato nella città capoluogo ma tutti tra le quattro vallate della provincia. Si tratta del 10% di chi è sbarcato in Toscana, così come stabilito a livello regionale. Cifra di ripartizione che viene rispettata a ogni nuovo arrivo. La ong, una nave della Sos Mèditerranée, era attraccata mercoledì scorso e già dallo stesso giorno, chi era a bordo, ha trovato posto in un Cas (centro di accoglienza straordinaria) in terra d’Arezzo, conferma la Prefettura. Si tratta diche arrivano soprattutto dal Bangladesh, dal Pakistan ma anche dall’Egitto, dalla Somalia e dalla Siria. Tra coloro c’erano anche dei minori non accompagnati, ben 10, tra i 14 e i 17 anni; così come una donna incinta, ma tutti i casi più delicati hanno trovato una direzione nelle altre provincie.