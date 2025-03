Oasport.it - Salto con gli sci: Norvegia d’oro senza discussioni nella gara a squadre femminile, Italia sesta

Laconquista la medagliadei Mondiali dicon gli sci 2025. A Trondheim è festa totale per la squadra di casa, con Anna Odine Stroem che domina in modo perentorio la scena (è lei la trascinatrice assoluta siaprima cheseconda serie).sempre in testa dalla prima all’ultima rotazione e che alla fine chiude a quota 904.5: con Stroem anche Ingvild Synnoeve Midtskogen, Heidi Dyhre Traaserud ed Eirin Maria Kvandal.Di fatto la lotta per la medaglia d’argento non c’è, perché presto l’Austria si libera, per buona misura, della Germania e vince il duello di lingua tedesca per il secondo posto, ottenuto a quota 885.1 con un quartetto che fornisce prestazioni piuttosto costanti e non dissimili formato da Lisa Eder, Julia Muehlbacher, Jacqueline Seifriedsberger ed Eva Pinkelnig.