Salto con gli sci, Mondiali Trondheim 2025. 'Identikit' Team Event femminile. La Norvegia sfida l'egemonia di lingua tedesca

Nelcon gli sci, il secondo dei sette titoli conferiti aidisarà quello della Prova a squadre femminili. La competizione si svolgerà sabato 1 marzo ed eleggerà una compagine campionessa del Mondo per la IV volta. Il format è difatti entrato nel programma iridato a partire dal 2019.Non è però chiaro quale possa essere il futuro di questa gara, verosimilmente già superata dall’evoluzione deglii. La cosiddetta Super, ovverosia la prova a coppie, sta progressivamente soppiantando la competizione a quartetti. Non è da escludere che quella dipossa essere l’ultima apparizione iridata.A oggi, due diverse nazioni hanno saputo vincere il. Sono invece quattro i Paesi complessivamente saliti sul podio nell’arco delle tre edizioni andate in scena dal 2019 al 2023.