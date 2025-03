Oasport.it - Salto con gli sci: Forfang guida la qualificazione ai Mondiali dal trampolino piccolo, avanti Insam e Cecon

Leggi su Oasport.it

Conclusa laper quanto riguarda la gara daldeidicon gli sci a Trondheim. Ancora una quota Norvegia che fa sorridere il pubblico di casa (oggi, per la verità, non particolarmente ampio): il leader è infatti Johann Andre, che chiude in testa con 140.8 punti con la distanza più elevata della giornata (106.5 metri, ben oltre l’HS).Secondo con 2.6 punti di distacco è il tedesco Andreas Wellinger, che in questa giornata con un condizionamento non eccessivo del vento riesce a precedere l’attuale (ampio) leader di Coppa del Mondo, l’austriaco Daniel Tschofenig, che è terzo a quota 134.2.A completare la top 5 ci pensano lo svizzero Killian Peier, autore di un bel 131.9 saltando 104 metri, e il tedesco Karl Geiger, a quota 129.1. Sorriso abbastanza a sorpresa per la Francia, con il sesto posto di Valentin Foubert a quota 128.