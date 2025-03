Ilgiorno.it - Sala sbotta sul Salva Milano: “Non sono ottimista. Questa politica è debole: 18 mesi e siamo ancora arenati”

– Non usa molta diplomazia il sindaco diGiuseppeparlando del disegno di legge “”, attualmente in discussione in Senato. “Purtroppo su questo tema non riesco a esserema non mi voglio arrendere” ha detto il primo cittadino. La legge mira a semplificare le procedure urbanistiche ed edilizie, in particolare per interventi di demolizione e ricostruzione, e nel capoluogo lombardo permetterebbe di sbloccare circa 150 cantieri fermati dalla Procura per presunti abusi edilizi. Attualmente, ilha ottenuto l’approvazione della Camera e attende il via libera definitivo del Senato per diventare legge. “Ci vorrà qualche mese” “Perché non riesco a essere? Se qualcuno si prende la briga di andare a leggere cosa ha decretato la Camera – ha aggiunto – stiamo parlando di un documento di tre-quattro pagine.