"Sacchi neri. Istituire gruppo interforze con ispettori di Alia"

"Il problema vero non è quello di riuscire a bloccare i furgoni che trasportano i cosiddettioppure toglierli quando vengono abbandonati in diverse zone di Prato. Il vero problema è chi paga lo smaltimento dei rifiuti speciali contenuti nei. La risposta è semplice: noi cittadini che paghiamo regolarmente la Tari e quindi il costo di questo smaltimento viene spalmato sulle nostre bollette. Ovviamente oltre all’evasione della stessa Tari. Come sto ripetendo da mesi, bisogna assolutamente andare alla fonte e controllare tutte quelle aziende che sono obbligate a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali e se hanno fatto una convenzione con le ditte specializzate nello smaltimento. È inutile pubblicizzare il sequestro del mezzo. Bisogna che venga costituito un altrocondiche proceda a controlli preventivi nelle aziende che fanno rifiuti speciali, tessili nel caso specifico.