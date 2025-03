Juventusnews24.com - Sacchi “assolve” Thiago Motta: «Mi sembra capitato in un ambiente dove i giocatori credono di essere già arrivati. Ecco il vero problema della Juve»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha parlato a La Gazzetta dello Sport: le dichiarazioni sui bianconeri e suArrigo, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del nuovo progetto. Le dichiarazioni sui bianconeri e– «è un gran lavoratore, ma miche siain undigià. Non vedo, nei loro comportamenti in campo, quell’umiltà e quello spirito di sacrificio che sono necessari per arrivare al successo. Allahanno provato a fare una rivoluzione culturale, ma sono in mezzo al guado».Leggi suntusnews24.com