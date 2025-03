Vanityfair.it - Sabato shopping: i consigli del 1 marzo

Le nuove e coloratissime sneaker di Sunnei x Camper, gli zaini Eastpak ripensati e trapuntati dal designer britannico Craig Green e il K-Way in tessuti di recupero per gli amici a quattro zampe. Sono solo alcuni dei suggerimenti diche vi proponiamo per questo weekend