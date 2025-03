Sport.quotidiano.net - Rugby Serie C. Orsi contro Cortona. Voglia di prima gioia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Battere il Clanisfra le mura amiche, per centrare il primo successo in questa nuova fase del campionato e risalire la china verso il vertice. È l’obiettivo con cui ilPistoia riceverà il sodalizio aretino, nel match che inizierà domani alle 14.30 e valido per la quarta giornata della fase regionale dellaC 2024/25 di. Un avvio non particolarmente fortunato per i rugbisti pistoiesi, in quanto hanno rimediato tre sconfitte di misura che hanno garantito comunque 2 punti in classifica ed il settimo posto attuale. Batteresignificherebbe quindi fare un passo avanti, portandosi a due lunghezze dai rivali. E Chiesina Montalese dovrà trasformarsi in un fortino, per questa e per le prossime gare casalinghe.