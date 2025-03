Oasport.it - Rugby, le Fiamme Oro vincono il derby di Serie A elite. In vetta vincono Viadana e Rovigo

Si sono disputati oggi tre match della tredicesima giornata del massimo campionato italiano die tra le sfide di oggi spiccavano ilromano tra Lazio eOro e il big match playoff trae ValoEmilia. Ecco come è andata.Si conferma inalla classifica il, che supera non senza soffrire i Lyons Piacenza 24-12. Dopo un primo tempo equilibrato, e chiuso sul 7-5, i padroni di casa allungano nella ripresa con due mete di Marchiori e Luccardi che chiudono il discorso. Nel big match di giornata, invece,resta in scia asuperando 22-10 il Valo. Decisive le marcature nella prima metà del match e il piede di Thomson nella ripresa per tenere a distanza la squadra di Marcello Violi.Il Valoconserva la quarta posizione, ma vede ridotto a sole quattro lunghezze il vantaggio sulleOro, che inseguono gli emiliani e la zona play-off.