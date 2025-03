Ilfattoquotidiano.it - Romania, migliaia di persone in piazza a Bucarest a sostegno di C?lin Georgescu

disono scese inper una manifestazione adell’esponente nazionalista e candidato presidenziale C?lin. La manifestazione, organizzata dal partito Alleanza per l’Unione dei Romeni, ha preso di mira il governo guidato dal premier socialdemocratico Marcel Ciolacu, ritenuto inadeguato a risolvere i problemi del Paese balcanico, afflitto da crisi economica, alta inflazione e corruzione dilagante. E arriva a pochi giorni dal fermo dello stesso, che ha preso parte alla manifestazione accompagnato dalla moglie., che aveva vinto al primo turno delle elezioni presidenziali rumene prima che la Corte Costituzionale ne imponesse l’annullamento per presunte ingerenze russe in suo favore, è stato fermato mercoledì scorso dalla polizia mentre si trovava per strada e si stava recando a depositare la propria candidatura alle prossime elezioni.